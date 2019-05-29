Экономика

Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилей

Экономика 29.05.2019 10:44
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29.05.2019 10:44


В июне 2019-го ВОЛМА - крупнейший отечественный производитель материалов из гипса и цемента - отмечает двойной юбилей - 70-летие с момента запуска Волгоградского гипсового завода и 20-летие возрождения под брендом ВОЛМА.
Накануне двойного юбилея компания обозначает приоритетные векторы развития. Недавно подсчитали: если мешки с сухими строительными смесями, которые произвела и продала компания только за предыдущие пять лет, выложить в ряд, ими можно дважды опоясать экватор Земли. На сегодняшний день производство ведется на 7 заводах - в Московской области, Адыгее, Татарстане, Челябинске, Оренбурге и на двух - в Волгограде.
 
Краеугольным камнем в структуре компании стал открытый в 1949-м году в послевоенном Сталинграде гипсовый завод. В 60-х – 80-х годах он был одним из ведущих предприятий отрасли в СССР, в 1990-х, как и многие другие промышленные организации, не смог приспособиться к новым реалиям. Завод разваливался на глазах,  и к концу рубежного десятилетия подошел в столь плачевном состоянии, что от его приобретения отказались иностранные компании, начавшие осваивать российский рынок стройматериалов. "Восстановлению не подлежит" - звучал вердикт экспертной комиссии, присланной оценить перспективы производственной площадки.
В 1999-м году завод взялись реанимировать волгоградские менеджеры и инвесторы, в кратчайшие сроки вновь запустившие производство и заложившие основу того, чем сегодня является компания.  Более 200 дилеров продукции, 7 производственных площадок, две из которых были построены с нуля и открыты в 2015 и 2016-м годах, продажи материалов во всех регионах России и в 20 странах, лидерство среди отечественных марок на рынке материалов для создания и выравнивания поверхностей – все это результаты многолетнего развития и труда сотрудников компании. 
 
ВОЛМА сегодня занимает первое место на российском рынке по производству пазогребневых плит – наиболее востребованного материала для возведения межкомнатных перегородок, входит в число лидеров по производству гипсовых сухих строительных смесей, выпускает широкую линейку гипсокартонных листов.
«Бренд ВОЛМА для российского потребителя в первую очередь ассоциируется с материалами на гипсовой основе, - считает генеральный директор Управляющей компании «ВОЛМА» Владимир Овчинцев.– Это действительно наше основное направление бизнеса, но мы им не ограничиваемся. Например, одна из точек роста – специальные сухие строительные смеси на цементной основе. В этом году особое внимание уделяем направлению плиточных клеев. Мы знаем, что наши клеи по потребительским свойствам превосходят более известные на рынке аналоги. Это подтверждают и регулярные встречи с мастерами-отделочниками, на которых они тестируют продукцию. Но так как ВОЛМА в глазах аудитории по большей части -  производитель штукатурок,  те же плиточные клеи с нами пока не ассоциируются настолько прочно, как хотелось бы. Стараемся переламывать эту тенденцию. Работаем с целевой аудиторией в формате диалога – прислушиваемся,  какие качества материалов для мастеров приоритетны и разрабатываем продукты с учетом этих запросов».
Клиентоцентричность - один из основополагающих принципов работы ВОЛМА. Все направления деятельности – от производства и логистики до поддержки профильных учебных заведений, ориентированы на удовлетворение клиентских интересов. Например, в отрасли грузоперевозок ВОЛМА выступает еще и в роли digital-амбассадора. Для перевозчиков создан логистический портал, полностью отвечающий тренду на «уберизацию» - со своими рейтингами, метриками, полной автоматизацией и возможностью отследить, где находится груз в любой момент времени. На подходе новая разработка – мобильное приложение для водителей грузового транспорта, работа с которым заменит большой спектр бюрократических процедур. Если говорить о взаимодействии с молодым поколением – сразу трое чемпионов России по стандартам WorldSkills добились своих побед при поддержке ВОЛМА.
«Есть стереотип, что для такой консервативной отрасли, как производство стройматериалов, не слишком характерно идти в ногу с техническим прогрессом, - продолжает Владимир Овчинцев. – Мы опровергаем это, у нас уже есть как успехи, так и серьезные планы по интеграции современных разработок в различные направления деятельности компании. Дополнительной мотивацией служит большое желание развивать поставки на экспорт. Только с начала года количество стран, куда мы отгружаем продукцию, пополнилось Италией, Францией, Польшей и Чехией». 

Фото предоставлено пресс-службой ВОЛМА

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