К 14 годам и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство военнослужащего приговорил суд Алексея Борзова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, его признали виновным в том, что он с сообщниками убил контрактника, к которому приревновал свою девушку друг Борзова.

Напомним, военнослужащим Владимиром Колесниковым убийцы расправились в середине мая 2017 года. По версии СУ СКР по Волгоградской области, Марик Нарцев, Алексей Борзов и Даниил Дорофеев, которому тогда было 16 лет подкараулили парня забили его до смерти. Затем, на машине убитого увезли и закопали его тело. По данным следствия, Колесников и Нарцев питали чувства к одной и той же девушке. Борзов и Дорофеев вызвались помочь ему “разобраться” с соперником.

Также, согласно вынесенному приговору, Дорофееву предстоит провести в колонии девять с половиной лет. И выплатить 950 тысяч рублей компенсации каждому из родителей убитого. Борзову придется заплатить по миллиону.

Однако приговор в силу еще не вступил.

Напомним, основной фигурант этого уголовного дела был осужден в апреле прошлого года и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Марка Нарцева суд взыскал в пользу родителей убитого парня 2 миллиона рублей.



