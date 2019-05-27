Причиной оцепления вокруг гостиницы в Волгограде стала страйкбольная граната





Тревога у гостиницы, ставшей причиной перекрытия оживленной улицы в Дзержинском районе, оказалась ложной. Как сообщили ИА “Высота 102” от в ГУ МВД России по Волгоградской области в припаркованной у гостевого домика на улице Качинцев машине опасных предметов не обнаружено. Напомним, сегодня днем поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в автомобиле. На место выехали полицейские и кинологи, бойцы Росгвардии и сотрудники МЧС. В целях обеспечения безопасности улицу перекрыли. Детей из расположенного неподалеку детского садика, перевели в наиболее удаленную часть здания. Эвакуация из гостиницы также не проводилась. Автомобиль обследовали специалисты.

Причиной переполоха стала граната для игры в страйкбол. Именно ее бдительный прохожий увидел в салоне авто и принял за опасный предмет, о чем и сообщил правоохранителям. К счастью, все разрешилось благополучно. Движение на улице восстановлено.



