В Волгограде поймали более 40 любителей езды навеселе





Отметим, что Государственная дума рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за гибель или увечье людей в ДТП, случившимся по вине нетрезвого водителя. Об этом информагентству рассказала депутат Госдумы Анна Кувычко. Проект предполагает приравнять ответственность за гибель человека в пьяной аварии к ответственности за убийство. Так, если погибнет один человек, нетрезвому водителю грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Для сравнения, по действующему закону он может получить от двух до семи лет колонии. Если же в аварии погибнут два человека или больше, то любителю “езды под градусом” придется сесть на срок от восьми до пятнадцати лет, сейчас наказание предусматривает от четырех до девяти лет. Строже накажут и тех, по чьей вине другим участникам дорожного движения был причинен тяжкий вред здоровью. Им будет грозить от трех до семи лет тюрьмы, на данный момент такие нарушители дольше, чем на четыре года, в места лишения свободы не отправляются.

Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Известно, что 14 из них отказались от медицинского освидетельствования. В отношении большинства нарушителей возбуждены административные дела. Но семерым отделаться “административкой” не удалось. Выяснилось, что раньше их уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание от штрафа в размере до трехсот тысяч рублей до двух лет лишения свободы. К счастью, аварий, в которых пострадали люди, за воскресенье не произошло.