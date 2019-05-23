В Волгограде прокуратура просит 19 лет колонии для обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству бизнесмена
Расследования 23.05.2019 13:53
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23.05.2019 13:53
Лишение свободы сроком на 19 лет сегодня запросила в суде прокуратура для Александра Геберта, обвиняемого в подстрекательстве к убийству бизнесмена Сергея Брудного в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, представитель гособвинения озвучил свою позицию сегодня в ходе выступлении на судебных прениях. В обоснование обвинения он снова указал, что, по данным следствия, связь между Алиетдином Махмудовым и Абугали Темерхановым (заказчиком и исполнителем убийства) шла через Геберта. О чем, по мнению гособвинения, свидетельствуют расшифровка телефонных переговоров и показания Дениса Александрова, еще одного фигуранта преступления.
Напомним, убийство произошло 21 мая 2014 года в центре Волгограда. В результате стрельбы у кафе “Маруся” смертельное ранение получил Сергей Брудный. Задела пуля и директора Центрального рынка Евгения Ремезова. Исполнителем преступления был Хасу Баталов, по некоторым данным, в прошлом боевик отряда террориста Доку Умарова. В 2015 году его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Предприниматель Алиетдин Махмудов - одним из заказчиков преступления - получил 17 с половиной лет колонии. Абугали Темерханов за роль посредника был приговорен к 16 годам колонии. Александр Геберт долгое время был за рубежом. В 2017 году его задержали в Венгрии, а затем экстрадировали в Россию.
Суд над ним начался в июле прошлого года, с того момента состоялось несколько десятков заседаний. Много раз объявлялся перерыв, чаще всего для привлечения доказательств.
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