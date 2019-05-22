На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка





В "Управление отходами - Волгоград" информагентству подтвердили, что в аварию попал их грузовик. А также сообщили, что после ДТП вызвали наряд ГИБДД. Детали случившегося уточняются. Известно, что жертв нет.

Грузовик-мусоровоз и легковая машина столкнулись сегодня днем в центре Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось около двух часов дня на Комсомольском путепроводе. На данный момент нет сведений о пострадавших. Однако, по словам автомобилистов, авария ненадолго создала пробку.