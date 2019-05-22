В Волгограде огонь уничтожил "ВАЗ" и "Volkswagen"





Два автомобиля сгорели сегодня ночью в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в одном из дворов на проспекте Университетский поступил на пульт дежурного в 3:39. Когда на место прибыли пожарные расчёты, огнем были полностью охвачены автомобили “ВАЗ” и “Volkswagen Polo”. Пламя потушили в 3:55. Сейчас специалисты выясняют причину пожара. По одной из версий, это мог быть поджог. По словам очевидцев, сначала загорелась иномарка, а уже потом огонь перекинулся на отечественную легковушку.