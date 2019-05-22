В Волгограде после жалоб горожан закрыли частную нарколечебницу

Частная лечебница для наркозависимых, расположенная в Краснооктябрьском районе Волгограда, будет закрыта. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, такое решение принял Центральный районный суд. В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, был обнаружен ряд нарушений. Так, дом на улице Кольцевой, как и земля под ним, предназначены для проживания, а не ведения коммерческой деятельности - услуги, которые оказывала организация, были платными. К тому же, работа организации вызвала немало нареканий у местных жителей. Со своими жалобами соседи обращались в прокуратуру.

Когда судебное решение вступит в силу, его исполнение будет контролировать прокуратура Краснооктябрьского района.