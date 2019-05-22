Экономика

Сбербанк предоставил застройщикам возможность использования аккредитива для открытия счетов эскроу

Экономика 14.05.2019 14:11
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14.05.2019 14:11


Сбербанк предоставил новый сервис застройщикам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства на счета эскроу, открытые в банке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис работает следующим образом: участник долевого строительства вносит денежные средства для оплаты договора участия в долевом строительстве на аккредитив Сбербанка, а после регистрации договора в Росреестре банк переводит денежные средства на счет эскроу.
Схема с использованием аккредитива обеспечивает гарантированное поступление средств на счета эскроу к моменту регистрации договора. После того, как застройщик построит дом, сдаст его в эксплуатацию и зарегистрирует первое право собственности на квартиру в этом доме, он получит денежные средства со счетов эскроу. Процесс становится «бесшовным», что позволяет защитить обе стороны сделки.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сбербанк, являясь эскроу-агентом, видит свою функцию в защите интересов обеих сторон договора участия в долевом строительстве и обеспечивает максимальную безопасность и надежность расчетов по сделке. Кроме того, мы активно изучаем потребности наших клиентов и готовы предлагать сервис, соответствующий этим потребностям».
Первый договор участия в долевом строительстве с использованием нового сервиса был заключен Сбербанком с ГК «Брусника», ранее также первой заключившей кредитный договор со Сбербанком по сделке проектного финансирования, где тоже для расчетов использовались счета эскроу. 
Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором учитываются денежные средства до выполнения определенных обязательств. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, т. к. списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости.

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