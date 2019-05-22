В Волгограде легализовавшие мигрантов из Таджикистана брачные аферисты выслушали приговор





Областной суд признал виновными в организации незаконной миграции жительницу региона Надежду Шуваеву и гражданина Таджикистана Абдушукура Алланазарова.

Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, им утвердили приговор вынесенный ранее Ленинским районным судом. Было установлено, что в 2015 году они организовали бизнес по легализации иностранцев при помощи заключения фиктивных браков. Так, Шуваева обязалась выйти замуж за гражданина соседней республики, желающего получить российское гражданство. Узы брака она оценила в 35 тысяч рублей. Для ускорения процесса Алланазаров дал Шуваевой поддельную справку о беременности, которую она отнесла в ЗАГС. Благодаря этому, “липовая” свадьба состоялась в тот же день. После получения свидетельства о браке клиенту был выдан вид на жительство.

Точно также в прошлом году аферисты легализовали и другого гражданина Таджикистана. На сей раз в роли “невесты” выступила знакомая Шуваевой.

За это Алланазарову придется провести два с половиной года в колонии общего режима. Шуваеву приговорили к двум годам колонии условно. Приговор вступил в силу.



