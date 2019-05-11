В Волгоградской области опрокинулся автомобиль ГИБДД

Происшествия 11.05.2019 18:40
1284 0
11.05.2019 18:40
Полицейский автомобиль попал сегодня в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, машина ГИБДД опрокинулась около полудня на одной из дорог столицы российской провинции. Автомобиль лежал на обочине дороги. Его переворачивали при помощи автокрана. На данный момент подробности случившегося неизвестны. Официального подтверждения факта ДТП также не поступало. По словам очевидцев, машина прибыла из Волгограда.
Фото: ВК-группа Урюпинск и окрестности
Реклама
Популярное по теме
11.04.2019 14:36
22254 17
16.04.2019 16:31
12360 29
12.04.2019 11:48
20145 27
В Волгограде спасатели «под корень» срезали смертельно опасный балкон многоэтажки11.05.2019 21:25
Происшествия 11.05.2019 21:25
2939 0 Обсудить
Пострадавшего в ДТП ребенка в тяжелом состоянии доставили в Волгоград11.05.2019 19:22
Происшествия 11.05.2019 19:22
902 0 Обсудить
Житель Волжского получил ожоги при приготовлении ужина11.05.2019 09:57
Происшествия 11.05.2019 09:57
964 0 Обсудить
В День Победы в ДТП в Волжском пострадали пять человек10.05.2019 10:27
Происшествия 10.05.2019 10:27
1406 0 Обсудить
В Волгограде легковушка протаранила полицейскую машину (ВИДЕО)09.05.2019 12:48
Происшествия 09.05.2019 12:48
3527 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и "КамАЗ", погиб водитель грузовика09.05.2019 10:09
Происшествия 09.05.2019 10:09
1183 0 Обсудить
В Волгограде пенсионер пострадал в рейсовом автобусе08.05.2019 20:36
Происшествия 08.05.2019 20:36
1074 0 Обсудить
В Волгограде у гипермаркета столкнулись "скорая помощь" и легковушка08.05.2019 14:36
Происшествия 08.05.2019 14:36
734 0 Обсудить
Найденные у волгоградского поселка снаряды ВОВ уничтожили08.05.2019 13:18
Происшествия 08.05.2019 13:18
605 2 Обсудить
В Волгограде рецидивист украл 60 пачек сигарет "про запас"08.05.2019 12:25
Происшествия 08.05.2019 12:25
755 4 Обсудить
В Волгограде после ДТП попал в больницу 75-летний водитель внедорожника08.05.2019 11:15
Происшествия 08.05.2019 11:15
503 0 Обсудить
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными07.05.2019 17:29
Происшествия 07.05.2019 17:29
11804 1 Обсудить
В Волгограде полицейские поймали любителя езды по тротуару07.05.2019 17:22
Происшествия 07.05.2019 17:22
2180 2 Обсудить
"Шоппинг отменяется": в Волгограде увеличивается количество эвакуированных ТРЦ07.05.2019 16:22
Происшествия 07.05.2019 16:22
7967 3 Обсудить
В Волгограде посреди дороги вспыхнул грузовик07.05.2019 14:53
Происшествия 07.05.2019 14:53
1346 0 Обсудить
Реклама