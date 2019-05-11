Происшествия

В Волгоградской области опрокинулся автомобиль ГИБДД

Происшествия 11.05.2019 18:40
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11.05.2019 18:40


Полицейский автомобиль попал сегодня в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, машина ГИБДД опрокинулась около полудня на одной из дорог столицы российской провинции. Автомобиль лежал на обочине дороги. Его переворачивали при помощи автокрана. На данный момент подробности случившегося неизвестны. Официального подтверждения факта  ДТП также не поступало. По словам очевидцев, машина прибыла из Волгограда. 
Фото: ВК-группа Урюпинск и окрестности


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