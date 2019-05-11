



Победой волгоградцев завершился домашний матч “Ротора” с “Тюменью”, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча прошла на стадионе “Волгоград Арена” в рамках 36 тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу. Посмотреть на футбольную баталию пришли 14 834 болельщика.

Игра началась довольно оживленно - в первом тайме команды постоянно пытались проверить друг друга на прочность. Правда, сибиряки были несколько активнее волгоградцев. При этом вырваться вперед и уверенно занять лидирующую позицию большую часть временного отрезка ни одной команд не удавалось. Пока на 30-й минуте нападающий “Тюмени” Павел Шакуро не забил гол хозяевам поля. Однако сохранить пальму первенства гостям надолго не удалось. Уже на 39-й минуте счет сравнял защитник волгоградцев Мухаммад Султонов. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.





Второй тайм футболисты “Ротора” начали активнее, но вырваться вперед им не удалось. А на 67-й минуте опаснейший удар по воротам хозяев снова нанес Павел Шакуро. И лишь вовремя поднятые вверх руки голкипера волгоградцев Павла Филиппова спасли “Ротор” от второго пропущенного мяча. Но на 72-й минуте второй мяч в ворота гостей отправил защитник "Ротора" Антон Пискунов. А в начале 75-й минуты третий гол едва не забил Анзор Саная. А на 84-й минуте штанга спасла ворота гостей от третьего гола. После этого футболисты “Ротора” продолжили атаки. Но забить еще один гол не удалось. Итог встречи - 2:1 в пользу хозяев поля.





К началу встречи “Ротор” находился на 11 строчке турнирной таблицы. “Тюмень”, занимая 19 позицию, была в “зоне вылета”. Благодаря полученным трем очкам "Ротор" гарантировал участие в следующем первенстве ФНЛ. Напомним, в начале сезона руководство "Ротора" заявляло о планах попасть в восьмерку сильнейших команд ФНЛ.



































