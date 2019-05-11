«Взяли только двух»: в центре Волгограда провалилась бесплатная раздача животных

Общество 11.05.2019 15:28
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11.05.2019 15:28
Всего двух щенков удалось пристроить сегодня волонтерам приюта для животных «Дино». Как сообщает ИА «Высота 102», акция прошла в Комсомольском саду, куда активисты привезли клетки с котятами и щенками.
Всего горожанам предлагали взять домой штук пятнадцать котят и немного меньше – щенков. И взрослые, и дети проявили неподдельный интерес к акции, особенно затискали котят. Однако только два щенка поехали к новым хозяевам.
Волонтеры приюта, хотя и расстроены результатами, не отчаиваются. «Двое пристроенных животных – это тоже результат, хотя, конечно, мы надеялись на большее», - констатировали активисты.
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