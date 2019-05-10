В Волгограде 9 мая общественный транспорт перевез почти треть всего населения города





а городские магистрали накануне вышли свыше 450 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов. В сравнении с обычным выходным днем количество пассажиров в праздничный день увеличилось почти на 45%.

Линия скоростного трамвая была усилена 42 трамвайными вагонами, что позволило сократить интервал движения до двух минут. После праздничного салюта, который прогремел в 22-00, для жителей отдаленных районов Волгограда были организованы свыше 20 рейсов автобусов по маршрутам №2 и №21. Линия СТ продолжила работу до 24.00.

Порядка 290 тысяч человек перевез общественный транспорт Волгограда 9 мая. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, н