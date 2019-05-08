Общество

Волжские пивовары приняли участие в Глобальной неделе безопасности дорожного движения

Общество 08.05.2019 13:05
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08.05.2019 13:05


Филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с ОГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому в рамках пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН провели акцию, направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.
Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы акции, сегодня на проспекте им. Ленина, у центральной площади города, представители дорожной полиции и сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский провели профилактическую акцию «СохраниЖизнь!»-#Выскажись!». Все желающие смогли высказать свои пожелания и идеи, чтобы найти решения для устранения рисков, с которыми участники дорожного движения сталкиваются каждый день. 
«Инспекторы регулярно проводят мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Систематическая работа с разными категориями граждан позволяет снижать риски происшествий на дорогах. Мы пытаемся сформировать у населения спрос на более сильное лидерство в области безопасности дорожного движения», - подчеркнул старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УВД г. Волжского Алексей Клинков.

Почему нужно говорить открыто о безопасности дорожного движения? Устойчивое лидерство в области безопасности дорожного движения необходимо для спасения человеческих жизней. Прогресс, которого мы можем достигнуть, зависит от воли людей, принимающих решения. Любой человек может стать лидером в области безопасности дорожного движения: мы можем анализировать и документировать свои поездки, записывать свои требования и обращаться к официальным лицам для принятия обязательств по их выполнению. 
Только осознанное и ответственное поведение на дорогах мобилизует действия по повышению безопасности на дорогах. Тема «СохраниЖизнь!» - #Выскажись!»  признаёт, что для достижения целей, в том числе снижения смертности и травматизма на дорогах на 50% к 2020 году и обеспечения доступа к безопасным, доступным и устойчивым транспортным системам для всех к 2030 году, нужно сильное руководство и понимание роли каждого участника дорожного движения. 

Как отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский  Игорь Валерьевич Гайдым: «Абсолютно каждый человек, без исключения, может быть лидером в области безопасности дорожного движения. Это начинается с малого: с соблюдения элементарных правил безопасности дорожного движения и вежливости на дорогах. Мы стараемся несколько раз в год проводить акции, направленные на безопасность дорожного движения. Уже стало хорошей традицией – проводить совместные мероприятия на дорогах нашего города, чтобы в очередной раз напоминать волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие хорошее тому подтверждение».
Самым активным водителям транспортных средств вручили информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, брелоки «Выпил - не заводись!» и USB-переходники.  
Напомним, Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит по инициативе Организаций Объединенных Наций с 6 по 12 мая 2019 года. Главной темой мероприятия является лидерство в обеспечении безопасности дорожного движения. Акция проходит под девизом «Скажи свое слово».

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