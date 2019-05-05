В преддверии Дня Победы волгоградцы облачились в костюмы сапера

Общество 05.05.2019 11:47
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05.05.2019 11:47
Настоящий военный городок появился в Центральном парке культуры и отдыха. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в управлении Росгвардии по Волгоградской области, накануне бойцы подразделения устроили выставку боевой техники и развернули полевую кухню. Они, таким образом, в преддверии Дня Победы напомнили волгоградцам о Великой Отечественной войне и проявленном героизме советского народа. В рамках всероссийской акции бойцы раздавали горожанам георгиевские ленточки, знакомили их со своей нелегкой работой. Они показывали вооружение, технику и снаряжение, которое используют в мирное время и в “горячих точках”. Волгоградцы увидели передвижной саперный комплекс "АРАКС", бронетранспортер БТР-80. Познакомились они и с работой кинологов. Была у посетителей парка и возможность примерить на себя костюм взрывотехника. Самый большой интерес проявили к этому юные волгоградцы.
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