В преддверии Дня Победы волгоградцы облачились в костюмы сапера





Настоящий военный городок появился в Центральном парке культуры и отдыха. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в управлении Росгвардии по Волгоградской области, накануне бойцы подразделения устроили выставку боевой техники и развернули полевую кухню. Они, таким образом, в преддверии Дня Победы напомнили волгоградцам о Великой Отечественной войне и проявленном героизме советского народа. В рамках всероссийской акции бойцы раздавали горожанам георгиевские ленточки, знакомили их со своей нелегкой работой. Они показывали вооружение, технику и снаряжение, которое используют в мирное время и в “горячих точках”. Волгоградцы увидели передвижной саперный комплекс "АРАКС", бронетранспортер БТР-80. Познакомились они и с работой кинологов. Была у посетителей парка и возможность примерить на себя костюм взрывотехника. Самый большой интерес проявили к этому юные волгоградцы.







