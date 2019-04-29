В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно

Телеком 29.04.2019 11:10
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29.04.2019 11:10
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Как сообщили ИА «Высота 102», ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений1 :
• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.
Также с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.
Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в переговорных пунктах, отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.
Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
Напоминаем, что в апреле 2019 года в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал — «ПОБЕДА». Его эфир целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945. Круглосуточно показываются классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы; новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.
1 Бесплатные внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчетных периодах: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2019 года.
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