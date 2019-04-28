Происшествия

В аэропорту Шереметьево возвращение самолета Москва-Волгоград считают «задержкой рейса»

Происшествия 27.04.2019 21:41
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27.04.2019 21:41


В компании Аэрофлот и в международном аэропорту Шереметьево не комментируют произошедшие события с самолетом Москва-Волгоград, который не долетел до места назначения и вернулся в столицу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, по данным  сайта Flightradar, лайнер, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.Рейс выполнял самолет SSJ-100 Аэрофлота. Причины разворота пока неизвестны. По данным агентства ТАСС, самолет мог вернуться в Москву из-за инцидента на борту.
Между тем, в пресс-службе авиакомпании корреспонденту ИА «Высота 102» отказались комментировать произошедшие события, предложив отправить письменный запрос, что и было сделано. На сайте международного аэропорта Шереметьево возвращение рейса в столицу названо завуалировано «задержкой рейса». Повторный вылет планировался на 21-00, однако самолет до сих пор не вылетел. По некоторым данным, может быть замена самолета. 

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