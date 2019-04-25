Экономика 25.04.2019 16:14 Реклама
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25.04.2019 16:14
В Волгограде состоялось выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Поволжского банка ПАО Сбербанк. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, участниками встречи стали более 120 акционеров из Волгограда, Самары, Саратова, Оренбурга, Астрахани, Пензы, Ульяновска и Тольятти.
Антон Данилов-Данильян, председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк: «Акционеры проявили большой интерес к этой встрече, поблагодарили за ответы на интересовавшие их вопросы, внесли ряд ценных замечаний и предложений по работе Банка, особенно в части брокерского обслуживания и розничного бизнеса».
На встрече были заслушаны доклады представителей ПАО Сбербанк:
•управляющий директор, руководитель Службы корпоративного секретаря Олег Цветков представил доклад о личном кабинете акционера и электронном голосовании на ГОСА;
•старший управляющий директор, главный аналитик Михаил Матовников рассказал о результатах работы банковской системы в России;
•руководитель направления Центра макроэкономических исследований Кирилл Маврин представил доклад об основных макроэкономических трендах в России;
•о финансовых результатах Группы Сбербанка по МСФО за 2018 год рассказалруководитель направления Центра по работе с инвесторами Кирилл Соколов.
В завершение встречи акционеры задали интересующие их вопросы о стратегическомразвитии Банка и дивидендной политике членам комитета и представителям ПАО Сбербанк.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Миноритарные акционеры Сбербанка – это разные люди по возрасту, социальному положению, тем целям и задачам, которые они ставят перед собой, приобретая акции, но объединяет их одно – доверие к Сбербанку. Мы стремимся сделать все, чтобы оправдать это доверие. Работая с акционерами, нам важно дать почувствовать людям, что они вправе использовать те многочисленные возможности, которые предоставляет им Сбербанк».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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