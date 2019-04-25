Жители Волгоградского региона болеть стали реже, но… дольше





На 2,4 % снизилось количество случаев нетрудоспособности тружеников Волгоградской области, в то же время их пребывание на «больничном» продлилось до 11,72 дней, на 1,9% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции по итогам 2018 года ИА «Высота 102» управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования Павел Гладких.

В целом по итогам минувшего года показатель заболеваемости вырос на 3% по сравнению с 2017 годом и на 100 работающих пришлось 674,7 дней нахождения на «больничном».





Число предприятий сократилось, количество работающих во вредных условиях… увеличилось

Работающих в регионе стало меньше, по сравнению с 2017 годом их численность упала на 3,5%, как и количество предприятий – минус 4,5%. А вот размер средней заработной платы по сравнению с 2017 годом увеличился на 10,3% и составил в 2018 году 27368 рублей. «Однако из более чем 54 тысяч работодателей 11889 выплачивают зарплату ниже МРОТ, а 9325 – ниже прожиточного минимума. Мы стараемся совместно с пенсионными и налоговыми органами влиять на ситуацию «серых» зарплат, обращаясь в инспекцию по труду и прокуратуру. За минувший год рассмотрели вопросы легализации зарплаты у 660 работодателей», - отметил Павел Гладких.

Более 100 тысяч волгоградцев заняты на работах с вредными и опасными производственными факторами, их количество увеличилось на 2,4 %. По мнению Павла Гладких, этот рост связан, в том числе, со специальной оценкой условий труда, которую должны были до 1 января 2019 года пройти все организации РФ.

В 2018 году 467 человек пострадали на производстве, что на 8,1% ниже года предыдущего, однако число погибших выросло в 1,5 раза – до 17 человек.

С 2005 по 2018 годы региональным отделением направлено свыше 673 млн рублей на охрану труда работников. Наибольшее количество работодателей, которые направляют средства на улучшения условий труда своих сотрудников, располагаются в городе Волгограде - в среднем 200 организаций, в Волжском – примерно 60.





Рожать стали меньше

Несмотря на то, что размер пособия по беременности и родам увеличился на 10,5 %, расходы по этой статье выросли лишь на 1,4%. «На эти цифры повлияло падение в регионе на 6% рождаемости. В связи с этим на 5,8% сократились и выплаты пособий на ребенка до 1,5 лет, на 3,8% - выплаты пособий при рождении ребенка»,- отметил Павел Гладких.





Каждый восьмой - должник

Сегодня 7300 работодателей имеют задолженность перед отделением ФСС - это 13,5 % от общего количества организаций региона. На 1 января 2019 года размер недоимки по страховым взносам составил 223 млн рублей. «Несмотря на то, что по количеству должников «лидируют» организации, занятые строительством и грузовыми транспортными перевозками, по суммам – занятые производством стали. Это – предприятия, которые много лет находятся в состоянии банкротства и «приносят» новые долги», - пояснил Павел Гладких.

Специалисты Фонда к неплательщикам взносов применяют различные меры. Так, за 2018 год отделением выставлено 27 тысяч требований об уплате недоимки, направлено 6 966 инкассовых поручений, вынесено 4412 постановлений о взыскании за счет имущества работодателей, принято к исполнительному производству органами Федеральной службы судебных приставов около 3000 постановлений о взыскании за счет имущества. В результате принятых мер Фонду было возвращено 94,5 млн рублей.

Цифровизация – в действии

На днях в регионе был выдан 100-тысячный электронный больничный лист. Волгоградское отделение Фонда социального страхования сегодня – на 24-м месте по РФ по выдаче таких листов нетрудоспособности. В планах – до конца года выйти на 20% электронных от общего объема листов.

«Это очень эффективно. Электронный лист нельзя испортить, потерять. Его внедрение облегчает деятельность сотрудникам предприятий. Более 77% медицинских учреждений работает в этой системе. В перспективе – выдача электронных родовых сертификатов, в помощь инвалидам планируем внедрение цифровых сервисов, к примеру, социальный навигатор, цифровой юрист», - поделился планами Павел Гладких.



















