Жители Волгоградского региона болеть стали реже, но… дольше

Общество 25.04.2019 09:03
444 0
25.04.2019 09:03
На 2,4 % снизилось количество случаев нетрудоспособности тружеников Волгоградской области, в то же время их пребывание на «больничном» продлилось до 11,72 дней, на 1,9% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции по итогам 2018 года ИА «Высота 102» управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования Павел Гладких.
В целом по итогам минувшего года показатель заболеваемости вырос на 3% по сравнению с 2017 годом и на 100 работающих пришлось 674,7 дней нахождения на «больничном».
Число предприятий сократилось, количество работающих во вредных условиях… увеличилось
Работающих в регионе стало меньше, по сравнению с 2017 годом их численность упала на 3,5%, как и количество предприятий – минус 4,5%. А вот размер средней заработной платы по сравнению с 2017 годом увеличился на 10,3% и составил в 2018 году 27368 рублей. «Однако из более чем 54 тысяч работодателей 11889 выплачивают зарплату ниже МРОТ, а 9325 – ниже прожиточного минимума. Мы стараемся совместно с пенсионными и налоговыми органами влиять на ситуацию «серых» зарплат, обращаясь в инспекцию по труду и прокуратуру. За минувший год рассмотрели вопросы легализации зарплаты у 660 работодателей», - отметил Павел Гладких.
Более 100 тысяч волгоградцев заняты на работах с вредными и опасными производственными факторами, их количество увеличилось на 2,4 %. По мнению Павла Гладких, этот рост связан, в том числе, со специальной оценкой условий труда, которую должны были до 1 января 2019 года пройти все организации РФ.
В 2018 году 467 человек пострадали на производстве, что на 8,1% ниже года предыдущего, однако число погибших выросло в 1,5 раза – до 17 человек.
С 2005 по 2018 годы региональным отделением направлено свыше 673 млн рублей на охрану труда работников. Наибольшее количество работодателей, которые направляют средства на улучшения условий труда своих сотрудников, располагаются в городе Волгограде - в среднем 200 организаций, в Волжском – примерно 60.
Рожать стали меньше
Несмотря на то, что размер пособия по беременности и родам увеличился на 10,5 %, расходы по этой статье выросли лишь на 1,4%. «На эти цифры повлияло падение в регионе на 6% рождаемости. В связи с этим на 5,8% сократились и выплаты пособий на ребенка до 1,5 лет, на 3,8% - выплаты пособий при рождении ребенка»,- отметил Павел Гладких.
Каждый восьмой - должник
Сегодня 7300 работодателей имеют задолженность перед отделением ФСС - это 13,5 % от общего количества организаций региона. На 1 января 2019 года размер недоимки по страховым взносам составил 223 млн рублей. «Несмотря на то, что по количеству должников «лидируют» организации, занятые строительством и грузовыми транспортными перевозками, по суммам – занятые производством стали. Это – предприятия, которые много лет находятся в состоянии банкротства и «приносят» новые долги», - пояснил Павел Гладких.
Специалисты Фонда к неплательщикам взносов применяют различные меры. Так, за 2018 год отделением выставлено 27 тысяч требований об уплате недоимки, направлено 6 966 инкассовых поручений, вынесено 4412 постановлений о взыскании за счет имущества работодателей, принято к исполнительному производству органами Федеральной службы судебных приставов около 3000 постановлений о взыскании за счет имущества. В результате принятых мер Фонду было возвращено 94,5 млн рублей.
Цифровизация – в действии
На днях в регионе был выдан 100-тысячный электронный больничный лист. Волгоградское отделение Фонда социального страхования сегодня – на 24-м месте по РФ по выдаче таких листов нетрудоспособности. В планах – до конца года выйти на 20% электронных от общего объема листов.
«Это очень эффективно. Электронный лист нельзя испортить, потерять. Его внедрение облегчает деятельность сотрудникам предприятий. Более 77% медицинских учреждений работает в этой системе. В перспективе – выдача электронных родовых сертификатов, в помощь инвалидам планируем внедрение цифровых сервисов, к примеру, социальный навигатор, цифровой юрист», - поделился планами Павел Гладких.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
79578 0
30.03.2019 18:46
40874 0
06.04.2019 21:43
29190 0
В Волгограде эвакуируют “больничный комплекс” (ФОТО)25.04.2019 10:05
В сквере у волгоградского завода «Красный октябрь» разобьют французский парк25.04.2019 08:23
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофор24.04.2019 17:32
В Волгограде объявили вне закона интернет-пособия для магазинных воров24.04.2019 16:13
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион24.04.2019 15:25
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери24.04.2019 14:57
Под Волгоградом в поле нашли останки двух солдат24.04.2019 14:38
В Волгограде на майские праздники увеличат количество речных рейсов24.04.2019 14:37
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»24.04.2019 12:56
На плотине Волжской ГЭС начались невидимые для автомобилистов работы24.04.2019 10:36
«Режут на куски»: в Волгограде сотрудники МЧС соревнуются в ликвидации последствий ДТП24.04.2019 10:00
Пенсии жителей Волгоградской области «рванули» от прожиточного минимума23.04.2019 17:41
Правозащитники из Волгограда обсудили проблему отказа осужденных от лечения ВИЧ из-за льгот23.04.2019 16:44
«На полном серьезе»: в Урюпинске Волгоградской области хотят воплотить в жизнь еще один анекдот23.04.2019 16:06
Жители Дзержинского района Волгограда знают секрет, как превратить убитый двор в сказку23.04.2019 12:43
Реклама