В Волгоградской области легковушка "столкнула" "КамАЗ" в кювет

Происшествия 21.04.2019 11:06
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21.04.2019 11:06
При столкновении легковой машины с грузовиком в Чернышковском районе пострадал мужчина, а “КамАЗ” оказался в кювете. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне в 13:45 на 184 километре федеральной автодороги “Волгоград-Каменск-Шахтинский”. По предварительным данным, 28-летний водитель “Daewoo Nexia” выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовой автомобиль “КамАЗ”, за рулем которого был 64-летний шофер. После столкновения грузовик опрокинулся в кювет. Водитель же иномарки получил черепно-мозговую травму, множественные переломы и был доставлен в больницу.
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