Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»

Спорт 18.04.2019 12:27 Реклама
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18.04.2019 12:27
«Зелёный Марафон» Сбербанка, который в этом году приурочен ко Дню защиты детей, предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные мероприятия.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, дети смогут принять участие в забегах с письменного разрешения родителей.
В забегах на дистанцию не более 420 метров участвуют школьники в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. При этом в разных городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут дополнительные активности для детской аудитории.
Для самых маленьких участников будут организованы забеги «Веселые пинетки»: на старте появятся полугодовалые малыши, которые посоревнуются в преодолении дистанции ползком. Шанс принять участие в «Зелёном Марафоне» будет даже у младенцев, которые еще не умеют ползать: специально для них и их мам пройдет забег с детскими колясками.
Юные спортсмены в возрасте 3–4 лет выявят сильнейшего в гонках на самокатах, а любители карнавалов побегут в популярных в последнее время пижамах кигуруми.
У детей, которые занимаются бегом на серьезном уровне, в некоторых городах будет возможность официально выполнить нормативы для получения спортивного разряда по легкой атлетике. Помимо соревновательной программы, для детей будут организованы игровые площадки, показы театральных спектаклей и конкурсы. Все дети, участвующие в забеге, получат памятные подарки.
В Москве третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». В столице впервые будет организована большая детская развлекательная зона. Дети смогут с пользой провести время и познакомятся с финансовым приложением СберKids.
Напомним, «Зелёный Марафон» состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.
В Волгограде местом проведение марафона запланирован ЦПКиО (г. Волгоград, ул. Батальонная,4).
Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте.
Справка. Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».
Фото с сайта https://greenmarathon.ru
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