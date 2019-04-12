В Волгограде суд арестовал спровоцировавшего смертельное ДТП водителя (ВИДЕО)





Сегодня Ворошиловский районный суд избрал меру пресечения для 28-летнего Алихана Халидова, жителя Иловлинского района, который был накануне задержан после смертельного ДТП. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», он арестован до 11 июня.

Напомним, страшная авария произошла накануне в 17:20 в Дзержинском районе на улице Исторической. “Hyundai Accent” врезался в “ГАЗель”-маршрутку №46С, которая, к слову, является легальной. Это случилось, когда водитель иномарки стал заворачивать со второго ряда в крайний правый. От удара микроавтобус отбросило на тротуар. Перескочив бордюр и пробив металлическое ограждение, маршрутка врезалась в остановку общественного транспорта “Комплекс "Русь". Стоявший на остановке мужчина погиб на месте. С травмами была госпитализирована 22-летняя девушка - пассажир маршрутки.

В отношении Алихана Халидова было возбуждено дело по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека”. Как выяснилось, на машину было выписано 43 штрафа, в том числе за превышение скорости, за повторное превышение скоростного режима, за проезд на красный, за выезд на выделенную полосу. Кроме того, в 2015 году Алихана Халидова лишали водительских прав за выезд на встречку.