Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять Волгоград





В Волгограде Поволжский этап открытых соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов пройдет 15 и 16 апреля. Турнир проводится в пятнадцатый раз. Среди организаторов: компания «МегаФон», Российский Футбольный Союз, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-служебе оператора, настоящую командную игру соперникам смогут показать 120 детей (от 11 до 15 лет) из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей, Республик Башкирия, Мордовия и Татарстан. Команды-победители будут представлять свои регионы на финальных соревнованиях в Сочи.

Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения « МегаФона » , отмечает:

« Физическое развитие – только одна из частей проекта.

У каждого ребенка должно быть детство, и оно должно быть счастливым, независимо от того, лишены они любви и заботы родителей или нет. Соревнования «Будущее зависит от тебя» — серьезный шаг к взрослению и социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ребята из старшей возрастной группы фактически находятся в нескольких шагах от самостоятельной жизни, поэтому важно показать им, каких высот можно добиться, выкладываясь на все 100%: сегодня это футбольное поле и игра, а завтра — учеба, работа и социальная жизнь.

Здесь рождается дружба

«Будущее зависит от тебя» — не только соревнования по футболу. Это —целая программа, в которой есть место для экскурсий по городу, встречи со спортсменами, добившимися высоких результатов, и простого общения, приводящего к дружбе сквозь километры расстояний. В этом году в Волгограде ребят ждет посещение Мамаева Кургана и стадиона «Волгоград-Арена», принимавшего 4 игры Чемпионата мира по футболу».

О проекте «Будущее зависит от тебя»

В 2018 году в открытых соревнованиях приняли участие пять тысяч участников и 800 команд из 140 городов семи стран мира. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 741 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них уже обрели новую семью.

Соревнования были отмечены Президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей на первый матч Кубка Конфедераций 2017 Россия – Новая Зеландия на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

В октябре 2017 года в Москве впервые был организован международный этап соревнований «Будущее зависит от тебя», на котором встретились команды из 10 государств. Он стал тестовым турниром в преддверии Чемпионата мира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который «МегаФон» провел в Москве в мае 2018 года накануне Мундиаля FIFA вместе с международными благотворительными организациями.



