Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять Волгоград

Спорт 12.04.2019 13:41
174 0
12.04.2019 13:41
В Волгограде Поволжский этап открытых соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов пройдет 15 и 16 апреля. Турнир проводится в пятнадцатый раз. Среди организаторов: компания «МегаФон», Российский Футбольный Союз, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-служебе оператора, настоящую командную игру соперникам смогут показать 120 детей (от 11 до 15 лет) из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей, Республик Башкирия, Мордовия и Татарстан. Команды-победители будут представлять свои регионы на финальных соревнованиях в Сочи.
Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения «МегаФона», отмечает:
«Физическое развитие – только одна из частей проекта.
У каждого ребенка должно быть детство, и оно должно быть счастливым, независимо от того, лишены они любви и заботы родителей или нет. Соревнования «Будущее зависит от тебя» — серьезный шаг к взрослению и социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ребята из старшей возрастной группы фактически находятся в нескольких шагах от самостоятельной жизни, поэтому важно показать им, каких высот можно добиться, выкладываясь на все 100%: сегодня это футбольное поле и игра, а завтра — учеба, работа и социальная жизнь.
Здесь рождается дружба
«Будущее зависит от тебя» — не только соревнования по футболу. Это —целая программа, в которой есть место для экскурсий по городу, встречи со спортсменами, добившимися высоких результатов, и простого общения, приводящего к дружбе сквозь километры расстояний. В этом году в Волгограде ребят ждет посещение Мамаева Кургана и стадиона «Волгоград-Арена», принимавшего 4 игры Чемпионата мира по футболу».
О проекте «Будущее зависит от тебя»
В 2018 году в открытых соревнованиях приняли участие пять тысяч участников и 800 команд из 140 городов семи стран мира. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 741 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них уже обрели новую семью.
Соревнования были отмечены Президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей на первый матч Кубка Конфедераций 2017 Россия – Новая Зеландия на стадионе «Санкт-Петербург Арена».
В октябре 2017 года в Москве впервые был организован международный этап соревнований «Будущее зависит от тебя», на котором встретились команды из 10 государств. Он стал тестовым турниром в преддверии Чемпионата мира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который «МегаФон» провел в Москве в мае 2018 года накануне Мундиаля FIFA вместе с международными благотворительными организациями.
Реклама
Популярное по теме
07.04.2019 15:53
12604 0
30.03.2019 14:52
5061 12
17.03.2019 15:52
3702 0
ФК “Ротор” продлил билетный дисконт на “Волгоград Арену”08.04.2019 15:02
"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:007.04.2019 15:53
В Волгограде взялись за возрождение «альма-матер» олимпийских чемпионов03.04.2019 19:58
Выбраны лучшие баскетболисты среди работников волгоградского «КАУСТИКа»03.04.2019 12:46
Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:030.03.2019 14:52
На стадионе «Темп» в Волгограде обновят теннисный корт и построят беговые дорожки27.03.2019 12:59
Все по 100: “Ротор” сыграет на “Волгорад Арене” с "дисконтом"26.03.2019 18:08
"Ротор" одержал верх над "Сибирью" на "Волгоград Арене" - 2:024.03.2019 15:52
Погода - не помеха: в Волгограде посмотреть на игру "Ротора" и "Сибири" пришли более 8,5 тыс человек24.03.2019 15:18
В Волгоградской области 205 км по пустынной степи пробегут более 800 спортсменов23.03.2019 12:34
Больше, чем игра: в музее «Сталинградская битва» прошла презентация фильма об истории волгоградского футбола21.03.2019 11:12
В Волгограде сразились сильнейшие юные шахматисты России и Казахстана18.03.2019 12:38
Волгоградец стал претендентом на звание абсолютного чемпиона в шахматном многоборье18.03.2019 04:46
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:017.03.2019 15:52
Матч “Ротор”-”Химки” собрал менее 8 тысяч болельщиков на “Волгоград Арене”17.03.2019 15:34
Реклама