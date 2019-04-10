Первые посадки: в ЦПКиО Волгограда привезли 30-летние ели





Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде высадили в грунт первую партию крупномерных растений. Как сообщает ИА "Высота 102", шестиметровые хвойники посадили около будущего скейт-парка, монтаж которого сейчас в самом разгаре. По словам главного архитектора проекта озеленения ЦПКиО Ольги Медведицковой, возраст высаженных елей - 30 лет. Эта разновидность хвойных растений отличается очень быстрым ростом и широкой кроной, которую можно стричь и формировать как угодно. Сегодня было высажено пять шестиметровых елей, но это только начало.





В ближайшие дни здесь высадят свыше 60 крупномерных берез, елей и сосен. Параллельно идет монтаж системы полива. За два месяца специалистам необходимо проложить 16 тысяч погонных метров трубы.





Через две недели в ЦПКиО привезут еще больше растений. Всего за эту весну здесь планируют высадит около 23 тысяч цветов, кустарников и деревьев хвойных и лиственных пород, адаптированных к волгоградской погоде.

Генеральный директор ООО "Парк" Петр Пигалев сообщил, что ЦПКиО - самый крупный в Волгограде объект по благоустройству, поэтому процесс подготовки к озеленению был не быстрым. "Говорить про сроки в контексте озеленения крайне сложно, потому что сам по себе этот объект самый крупный в Волгограде - 26 га территории. Основная задача и самая сложная - это было в соответствии с требованиями СНиП подготовить территорию для высадки деревьев, а именно все работы с подготовкой земли", - пояснил Пигалев.

Также необходимо было организовать подачу воды для полива. На сегодняшний день, по словам Пигалева, на территории парка сформирована система водоводов, а сейчас монтируется система водоотведения, т.е трубы меньшего диаметра. Директор ООО "Парк" отметил, что сделать все быстро, конечно, можно, но тогда может пострадать качество. "А мы стремимся все сделать на совесть", - отметил он.





Напомним, Центральный парк культуры и отдыха Волгограда официально передали на 39 лет в пользование ООО "Парк" в июле 2017 года. В ближайшие два года концессионер обещал вложить в обустройство зеленой зоны 330 млн рублей. Здесь должны были появиться спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, музеи, водные аттракционы, этнокультурный парк "Казачий курень", клумбы и цветники, организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены малые архитектурные формы. Также концессионер обещает запустить в работу и 50-метровое колесо обозрения с кабинками, оснащенными кондиционерами. Колесо обозрения, напомним, смонтировали и открыли в сентябре 2018 года.



