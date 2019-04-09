Культура

«РУСАЛ ФестивАL #Театр» пришел в Волгоград

Культура 09.04.2019 10:07
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09.04.2019 10:07


Два показа спектакля «Транссиб» прошли в Волгограде в минувшие выходные в рамках проекта «РУСАЛ ФестивАL #Театр». «Широка страна моя родная», - именно это стало понятным зрителям, чьему вниманию представили целый калейдоскоп характеров и судеб соотечественников. А познакомиться с этими судьбами студентам МХАТа посчастливилось, прожив 14 дней…в поезде самого дальнего следования Москва-Владивосток.
Театральный фестиваль РУСАЛа – социальный проект компании, который проходит третий год подряд. В Волгограде компания проводит театральный фестиваль впервые. Тем больший интерес вызвал приезд в наш город талантливой молодежи из Школы-студии МХАТ.
Как сообщает ИА «Высота 102», на состоявшейся накануне первого показа спектакля в ДК ТЗР пресс-конференции прозвучало немало вопросов организаторам фестиваля, в том числе и о перспективах подобных мероприятий в будущем.

«РУСАЛ реализует целый ряд культурно-социальных проектов в регионах присутствия. В малых городах проводим кинофестивали. В крупных - научные фестивали и театральные показы. Например, в 2017 году мы провели в Волгограде научный фестиваль, он собрал здесь более 5 тысяч участников. Целью проводимого в Волгограде театрального фестиваля мы ставим поддержку интереса горожан к культуре и театральному искусству. Видя, что наши проекты находят большой отклик в регионах, мы постоянно расширяем географию фестиваля и делаем ее программу более разнообразной», - рассказала руководитель проекта дирекции по связям с общественностью компании РУСАЛ Алия Бекетова.
Гастроли студентов проходят при организационной поддержке Фонда «Вольное дело», которые более 10 лет поддерживает Школу студию  МХАТ. 
По мнению заместителя генерального директора фонда «Вольное дело» Екатерины Светличной, каждый курс студии МХАТ очень индивидуален. «Мы гордимся, что работаем с одной из лучших театральных школ мира. Наше сотрудничество началось в 2006 году и успешно продолжается. Мы издаём труды, поддерживаем просветительские программы и следим за судьбами актеров», - рассказала Екатерина Светличная.
Слова благодарности и поддержки подобных начинаний прозвучали из уст председателя Волгоградской гордумы Андрея Косолапова: «Хотелось бы поблагодарить Олега Владимировича за внимание к социальным программам. Многие предприниматели сосредоточены только на бизнесе, здесь же пример социальной ответственности. Мы со своей стороны будем поддерживать на всех уровнях власти такие начинания». Андрей Косолапов пожелал также всем участникам театрального фестиваля успехов в творчестве.

То, что в Волгограде любят театр, показали организованные во время фестиваля прослушивания соискателей на поступление в Школу-студию МХАТ. «Мы прослушали сегодня 41 человека, 10 из них отобрали на второй тур. То есть каждый четвертый был отобран. Такие результаты, пожалуй, только в Волгограде», - отметил режиссер-педагог Школы-студии МХАТ Сергей Щедрин.  
Молодые актеры поделились своими впечатлениями о Волгограде, куда приехали впервые. «Такие гастроли позволяют ощутить масштаб зрителя, масштаб страны. Интересно, насколько каждый город индивидуален. В Волгограде красиво, колоритно, тепло. Здесь слышно, как трепетно и бережно относятся к памяти о войне», - сказал актер театра Никита Ковтунов.
Напомним, «РУСАЛ ФестивАL #Театр» проходит с 25 марта по 5 июня в городах присутствия РУСАЛа: Ачинск (Красноярский край), Братск (Иркутская обл.), Каменск-Уральский (Свердловская обл.), Кандалакша (Мурманская обл.), Красноярск, Новокузнецк (Кемеровская обл.), Саяногорск (Республика Хакасия), Шелехов (Иркутская обл.), Сыктывкаре и Ухте (Республика Коми), Волгоград и Ереван.

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