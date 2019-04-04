Происшествия

Названа причина ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" с 6 пострадавшими

Происшествия 04.04.2019 10:25
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04.04.2019 10:25


Сегодня в МВД была названа причина массовой аварии с пострадавшими в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке ведомства, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что 66-летний водитель не справился с управлением грузовиком “Mitsubishi Fuza”. 
Напомним, ДТП случилось накануне в 16:15 на 574 километре трассы “Сызрань-Саратов-Волгоград”, на участке с реверсным движением. Неуправляемый грузовик врезался в “Renault Duster”, который остановился на светофоре. Затем грузовик столкнулся с “Hyundai Solaris”. От удара корейскую легковушку отбросило на остановившийся автобус “Kia Granbird”. Автобус следовал по маршруту “Волгоград-Жирновск”.  В результате аварии травмы получили водители “Renault” и “Hyundai”, а также четверо пассажиров автобуса: 14-летняя девочка,  27-летняя женщина, и двое мужчин в возрасте  31 года  и 66-лет. Всем им на месте оказана медпомощь. От госпитализации они отказались.

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