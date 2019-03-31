«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор

Общество 31.03.2019 16:36
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31.03.2019 16:36
Жителям улиц Казачья и Воронежская в Советском районе Волгограла, несмотря на обещания пересчитать плату за отсутствие услуги по вывозу мусора, вновь выставили счета на полную оплату. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, и в январе, и в феврале они не видели ни одного мусоровоза, однако в феврале они получили квитанции с оплатой по «полной программе». «Сколько мы потратили время на выяснение ситуации и с «Управлением отходами-Волгоград», и с расчетным центром, и с администрацией района. Пришлось ехать в МФЦ писать заявления на перерасчет. Диспетчеры регооператора подтвердили, что услуга нам не оказывалась. А перерасчет все равно не сделали!», - возмущаются горожане.
Мало того, у них есть претензии к работе мусоровоза и в марте. «В «Управлении отходами-Волгоград» говорили, что мусорка будет приезжать 9 раз в месяц. А приехала в марте всего два раза. Но и за март нам насчитали по полной. А скоро наступит жара, и что нам делать, копить мусор по две недели в своих дворах? Или, может, выращивать его на грядках вместо овощей?», - негодуют волгоградцы.
«Нас обманули – выставили счета за услугу, которую нам не оказывали. Мы думаем, что регоператору просто денег очень хочется независимо от того, работает он или нет», - комментируют горожане эту ситуацию.
По их словам, больше они не будут вступать в переговоры с компанией, в которой не отвечают за свои слова. Жители двух улиц готовят заявления в прокуратуру с просьбой дать оценку подобным действиям регоператора.
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