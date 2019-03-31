В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человек

Общество 31.03.2019 16:19
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31.03.2019 16:19
Политическую акцию устроили сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда комсомольцы и активисты "Левого фронта". Корреспондент ИА “Высота 102” сообщает, что в эти минуты на площади Металлургов собрались около 20 человек. Акция предусматривает и "культурную" программу. Собравшихся будет развлекать диджей, для желающих высказаться предоставлен “открытый микрофон”. Также молодые люди здесь разыграют два билета на концерт рок-группы “Louna”. "Открытым микрофоном" уже воспользовались представители профсоюза Алексея Навального и профсоюзов. Они выступили с критикой социально-экономической ситуации в стране - низких зарплат, отсутствия работы.
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