В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человек





Политическую акцию устроили сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда комсомольцы и активисты "Левого фронта". Корреспондент ИА “Высота 102” сообщает, что в эти минуты на площади Металлургов собрались около 20 человек. Акция предусматривает и "культурную" программу. Собравшихся будет развлекать диджей, для желающих высказаться предоставлен “открытый микрофон”. Также молодые люди здесь разыграют два билета на концерт рок-группы “Louna”. "Открытым микрофоном" уже воспользовались представители профсоюза Алексея Навального и профсоюзов. Они выступили с критикой социально-экономической ситуации в стране - низких зарплат, отсутствия работы.