Общество

В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человек

Общество 31.03.2019 16:19
5887 0
31.03.2019 16:19


Политическую акцию устроили сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда комсомольцы и активисты  "Левого фронта". Корреспондент ИА “Высота 102” сообщает, что в эти минуты на площади Металлургов собрались около  20 человек. Акция предусматривает и "культурную" программу. Собравшихся будет развлекать диджей, для желающих высказаться предоставлен “открытый микрофон”. Также молодые люди здесь разыграют два билета на концерт рок-группы “Louna”. "Открытым микрофоном" уже воспользовались представители профсоюза Алексея Навального и профсоюзов. Они выступили с критикой социально-экономической ситуации в стране - низких зарплат, отсутствия работы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
42044 8
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток
20.03.2019 14:25
25141 27
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
33738 61
Общество
31.03.2019 16:36
Общество 31.03.2019 16:36
4568 10 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 14:31
Общество 31.03.2019 14:31
438 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 12:15
Общество 31.03.2019 12:15
9529 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 10:46
Общество 31.03.2019 10:46
13637 40 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 10:00
Общество 31.03.2019 10:00
1080 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 09:43
Общество 31.03.2019 09:43
3731 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 09:03
Общество 31.03.2019 09:03
803 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 18:46
Общество 30.03.2019 18:46
22451 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 15:35
Общество 30.03.2019 15:35
7251 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 12:14
Общество 30.03.2019 12:14
960 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 11:20
Общество 30.03.2019 11:20
3987 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 10:28
Общество 30.03.2019 10:28
1375 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 10:27
Общество 30.03.2019 10:27
4741 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.03.2019 21:14
Общество 29.03.2019 21:14
6659 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.03.2019 18:58
Общество 29.03.2019 18:58
2493 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:22
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Отдыхающих волгоградцев не напугал снаряд на берегу Волги
17:25
Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династиюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусорСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человекСмотреть фотографии
16:03
В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамваяСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”
14:31
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую водуСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спортаСмотреть фотографии
12:15
Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области на двухколесном транспорте пострадали двое детейСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области трактор без тормозов придавил мужчинуСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области открывается навигацияСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области малоквартирные дома исключат из программы капремонтаСмотреть фотографии
09:03
Наловят и накормят: в Волгоградской области стартует благотворительная рыбалкаСмотреть фотографии
19:24
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде перекрытый железнодорожный переезд собрал многокилометровую пробкуСмотреть фотографии
15:35
Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуареСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалкуСмотреть фотографии
14:52
Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:0Смотреть фотографии
13:14
Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темнотуСмотреть фотографии
12:14
В Центральном районе высадят 50 тысяч цветов с экзотическим именамиСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области мужчина убил родственника за укоры в иждивенииСмотреть фотографии
11:20
Дружно и по-молодежному: в Волгограде сезон субботников открыли на «Острове Людникова»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде мировая звезда LP споет на концерте и встретится с фанатамиСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде фонтан «Искусство» на Центральной набережной закроют на ремонтСмотреть фотографии
10:27
В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлиникуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде ищут лихача, сбившего пожилую женщину на тротуареСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 