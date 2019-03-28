Общество

"Сколько вешать в граммах?": активисты "Народного контроля" в Волгограде нагрянули в торговые точки с проверкой

Общество 28.03.2019 15:45
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28.03.2019 15:45


Активисты проекта “Народный контроль” партии “Единая Россия” провели рейд по проверке весов на объектах торговли в Центральном районе Волгограда  и их соответствия нормам закона, сообщает ИА “Высота 102”. В профилактическом мероприятии приняла участие федеральный координатор проекта, депутат Государственной думы Анна Кувычко, а также представители Роспотребнадзора и регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Народные контролеры проинспектировали Ткачевский рынок и  магазин сети “Магнит” на улице Ткачева,15. 
Оказалось, что самое  частое нарушение  на рынке - это  отсутствие документов о поверке весов и специальных отметок о ее прохождении. А единственная маркировка, которую нашли проверяющие,  датировалась 2015 годом. Правда, когда сотрудник специализированной службы проверил сами измерительные приборы,  оказалось, что только один из них были неточным. На одной из точек, торгующих конфетами,  механические весы давали серьезную погрешность - почти в полкилограмма. Правда,  она проявлялась  только при  взвешивании более трех килограммов сладостей. Пристальное внимание уделили и электронным весам.  По словам заместителя начальника отдела поверки измерения механических величин волгоградского центра стандартизации Юрия Наумова, все измерительные приборы должны периодически проверяться.  Что же касается электронных весов, то они также нуждаются в специальной калибровке. “У нас много весов,  сделанных в Москве или Санкт-Петербурге, есть импортные приборы. Они были произведены в местах, находящихся на другой географической широте. При использовании в Волгограде такие весы  без калибровки точные показания давать не будут”, - рассказал специалист.  Что же касается сетевого магазина, то там не оказалось контрольных весов. Внимание депутата привлекла и неразбериха с ценниками на картофель. Понять, какой из них относится к тому или иному продукту, сразу не удалось. 
“К сожалению, наша проверка выявила целый ряд нарушений. Если контрольно-надзорные органы проверят тех предпринимателей, что мы посетили сегодня, то их ждут серьезные штрафы. Чтобы избежать такого, хочется пожелать нашим продавцам и производителям соблюдать требования законодательства, ну, а нашим потребителям -  быть бдительными, не допускать, чтобы их обманывали. А также сигнализировать о нарушениях активистам проекта “Народный контроль ”, - подвела итоги проверки Анна Кувычко. 



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