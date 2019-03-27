В волгоградскую больницу на вертолете доставили отравившегося «Тайдом» ребенка

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Происшествия 27.03.2019 22:51
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27.03.2019 22:51
Из Котово на вертолете эвакуирован полуторагодовалый мальчик в клиническую больницу №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ребенок наглотался стирального порошка «Тайд». Состояние мальчика тяжелое.
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