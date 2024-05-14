Под Волгоградом из комнаты инвалида СВО сделали умный дом

В Волгоградской области впервые адаптировали жилье прикованного к постели ветерана СВО к нуждам инвалида. Как сообщили V102.RU в региональной организации «Защитники Отечества», Михаил Тихонов из Ольховского района получил тяжелую травму в зоне СВО и пока не может ходить. Врачи уверены, что ситуация не безнадежная, при желании и активных тренировках он сможет встать на ноги.





Но на время реабилитации мужчина нуждается в особом уходе. И помочь ему в этом взялись в региональной организации. В конце прошлого года члены муниципальной комиссии вместе с представителем филиала фонда провели обследование жилого помещения ветерана. Экспертный совет поддержал заявку, и вот у Михаила Ивановича появилось необходимое ему оборудование. В доме ветерана установили систему «умный дом», адаптированные дверные блоки, датчики дыма, воды и газа, оборудовали входную группу. Также в быту теперь появятся новые помощники — умная колонка и робот-пылесос. Управлять всем можно со смартфона, его тоже предоставили ветерану в рамках адаптации. Целый ряд приспособлений поможет Михаилу Ивановичу подниматься, принимать душ, пользоваться техникой, то есть максимально приблизить образ жизни к привычному.





Михаил Тихонов признался, что очень доволен компьютеризацией его жилья.



- Меня сейчас учат пользоваться всеми этими новыми устройствами. Мы живем с мамой, она возрастная уже, теперь и ей будет проще намного. Раньше основная нагрузка по уходу за мной ложилась на нее, - признался мужчина.

В рамках проекта по адаптации жилья участников СВО проводится обустройство квартир и домов демобилизованных бойцов под их нужды за счет средств фонда. Героям нужно лишь обратиться к социальному координатору, чтобы заполнить необходимые документы и попасть в программу, пояснили в организации.

Фото "Защитники Отечества" VK.com