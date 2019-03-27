



Сегодня Волгоградская городская дума одобрила передачу в залог 65 объектов недвижимости по кредиту МУП «Метроэлектротранс». Как сообщает ИА «Высота 102», предприятие намерено рефинансировать ранее полученный заем на более выгодных условиях и снизить тем самым ставку на 2% годовых.

Кредитный договор с банком «Возрождение» на сумму 344 млн рублей «МЭТ» заключило в июле 2017 года сроком на два года. Процентная ставка составила от 12,5 до 15,5% годовых. В обеспечение займа был предоставлен залог в виде 165 объектов недвижимости общей рыночной стоимостью 1,7 млрд рублей. Согласно принятому сегодня гордумой решению, в обеспечение нового займа передаются иные объекты муниципальной собственности, совокупная стоимость которых - 460 млн рублей. Имущество, ранее переданное в залог, после рефинансирования ссуды может быть освобождено. Новый кредит МУП берет под 10,5% годовых на 3 года. Кроме того, предусмотрено снижение расходов на страхование объектов залога.

Досрочно погасить кредит муниципальное предприятие сможет едва ли. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПа показывает, что оно является финансово неустойчивым. Так, за 2018 год предприятие получило почти 175 млн рублей убытков. Тем не менее, первый заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова заверила депутатов в том, что обязательства перед банком «МЭТ» выполнит и казенное имущество не уйдет с молотка. Нет в планах муниципалитета и продажи или акционирования предприятия.

Народные избранники выразили обеспокоенность за дальнейшую судьбу предприятия, которое постоянно испытывает нехватку денег. Ирина Пешкова охотно поделилась соображениями мэрии на этот счет. По ее словам, существует несколько моделей инвестиционного развития «Метроэлектротранса». Наименее затратный вариант подразумевает вложение в МУП 8 млрд рублей. На эти средства можно отремонтировать часть трамвайных путей, обновить троллейбусный и трамвайный парки. «Данная модель рассчитана, обоснована. Мы ищем инвесторов», - пояснила Ирина Пешкова.

Второй путь развития транспортного предприятия предусматривает продление скоростного трамвая в двух противоположенных направлениях - до поселка ГЭС и до ТРК «Акварель». Строительство новой южной ветки скоростного трамвая с пятью подземными станциями оценивается в 40 млрд рублей. Данный проект, существующий еще с советских времен, в МУП «Метроэлектротранс» облегчили. В итоге, для запуска двух новых веток скоростного трамвая требуется 30 млрд.

«Мы честно ищем инвесторов. Пытаемся понять, в какой федеральной программе можем принять участие», - заключила первый вице-мэр Волгограда.



