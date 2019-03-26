Происшествия

В Волгограде дедушка выпал из машины

Происшествия 26.03.2019 10:03
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26.03.2019 10:03


80-летний мужчина получил травмы, выпав из автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне. 62-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь по проспекту Героев Сталинграда, не убедился в безопасности своего маневра. Незафиксированная дверь машины открылась и пассажир оказался на дороге. 

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