Вода для всех – Волжские пивовары провели на заводе День воды





Волжские пивовары по традиции провели ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. День воды - ежегодное мероприятие, проводимое с 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеей ООН.

Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, вода – основной ингредиент, который используется при производстве продукции. И от качества, безопасности, восполняемости источника воды в регионе зависят не только производственные процессы, но и здоровье людей, которые здесь проживают.

В 2019 году тема Всемирного дня воды:«Вода для всех». Это адаптация основного обещания повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: достижение прогресса на пути к устойчивому развитию должно служить на благо каждого.Сегодня миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной воде: домашние хозяйства, школы, предприятия, фермерские хозяйства, фабрики ведут борьбу за выживание и процветание.

ABInBev является членом Глобального договора ООН и в рамках своей стратегии по устойчивому развитию поставила перед собой амбициозные цели по бережному отношению к воде. Глобальная цель направлена в том числе и на обеспечение 100% территорий с дефицитом водных ресурсов более доступной и качественной питьевой водой к 2025 году.

В рамках проводимых на заводе мероприятий, специалисты по охране труда, промышленной безопасности и экологии подвели итоги внедрения долгосрочных программ по экономии воды на волжском филиале Компании. Так, за период 2014-2018 годов предприятие снизило потребление воды на 7,3 % для производства 1-го литра продукции, что составляет в целом 122,4 млн литров сэкономленной воды.

Достижение таких результатов стало возможным не только благодаря техническим усовершенствованиям и инновациям. Главным фактором успеха стало ответственное отношение каждого работника к окружающей среде. Многие из них разрабатывают и реализуют инициативы по рациональному использованию воды в производственных подразделениях предприятия, позволяющие пивоварам ответственно расходовать воду на тот или иной процесс. Только за 2018 год сотрудниками Волжского филиала было внедрено в производство более 20 инициатив по сокращению потребления воды.

Для поддержания местных сообществ с 2010 года AB InBev Efes реализует проект «Обустроим родники вместе!». За 9 лет реализации проекта обустроено более 80 родников, а объем социальных инвестиций составил более 12 млн рублей. В 2018 году к уже обустроенным родникам добавились благоустроенные источники в Калуге и Ульяновске. Начиная с 2019 года планируется расширять географию проекта и обустраивать новые родники,в том числе на территории Волгоградской области.

«Основой мероприятий, приуроченных ко Дню воды, является фокусирование внимания людей на проблемах водных ресурсов, их освоению, восполняемости, чистоте и экологичности. Мы постоянно работаем над улучшением эффективности производства с дальнейшим снижением потребления воды и энергии на предприятии, а также стараемся сформировать привычку у наших сотрудников бережно относиться к водным ресурсам не только на заводе, но и в быту», - подчеркнул исполнительный директор филиала ABInBevEfes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.







