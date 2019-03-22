В 2018 году «МегаФон» инвестировал в качество связи и сервисы

Телеком 22.03.2019 16:29 Реклама
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22.03.2019 16:29
На начало года количество базовых станций «МегаФона» в стране достигло 227 961, из них 87 611 стандарта LTE. В Волгоградской области сеть четвертого поколения росла динамичнее других – порядка 30% базовых станций прошли модернизацию в части улучшения качества связи, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
В 2018 году сеть 4G/LTE впервые появилась в 8 населенных пунктах региона, в их числе села Старая Полтавка, Гмелинка Старополтавского района, Ленинское Николаевского района, Песковатка Дубовского района, Сидоры Михайловского района, Царев Ленинского района, поселок Прудбой Калачевского района, Филоновская станица Новоаннинского района.
Увеличение количества базовых станций способствовало росту среднего значения объема трафика на абонента (DSU). За прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,7 гигабайт трафика — рост за год составил по этому показателю 41,9%. Причем среднее значение DSU в четвертом квартале 2018 превысило 10,5 гигабайт.
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей. Выручка от услуг мобильной связи, включая выручку от передачи данных, в четвертом квартале 2018 года, выросла на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 71,1 миллиарда рублей, а за 2018 год выручка от услуг мобильной связи выросла на 4,4 процента до 276,1 миллиарда рублей.
Такую динамику в компании объясняют продолжающимся ростом выручки от мобильной передачи данных, который в четвертом квартале 2018 года составил 14,3 процента, или 26,9 миллиарда рублей и 12,5 процента или 100,9 миллиарда рублей за весь 2018 год.
«Стратегия цифрового лидерства стала правильным выбором в сложившейся экономической ситуации и позволяет нам уверенно двигаться к достижению долгосрочных целей. Мы завершили год с хорошими результатами и достигли ранее объявленных прогнозных показателей», — прокомментировал финансовые и операционные результаты генеральный директор компании Геворк Вермишян.
Фото с сайта pixabay.com. Лицензии Creative Commons CCO.
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