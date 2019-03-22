В Волгограде «Ростелеком» поможет юным актерам в обучении профессии





«Ростелеком» и Волгоградский молодежный театр приступили к реализации уникального проекта обучения юных актеров «Шаг на сцену». Освоить азы творческой профессии и проявить себя в театральном деле смогут 20 волгоградских подростков, которые были отобраны организаторами из числа посетителей школьных театральных кружков.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, программа обучения рассчитана на 9 месяцев и охватит практически все направления театральной деятельности, чтобы сформировать у участников необходимые актерские знания и умения. Подростков ожидают мастер-классы, экскурсии, тренинги, посещение выставок и спектаклей. Персональными наставниками ребят выступят именитые актеры Волгоградского молодежного театра, а также приглашенные специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Итогом обучения станет выпускная работа юных театралов — собственный спектакль. В завершении все выпускники программы получат подтверждающие документы —сертификаты о прохождении курсов актерского мастерства.

«Содействие культурным, молодежным и творческим инициативам – важная часть социальной работы «Ростелекома». В Год театра хотелось познакомить юных волгоградцев с театральной средой, позволить детям увидеть театр «изнутри», помочь им проявить свои таланты, почувствовать сопричастность к созданию театрального действа и приобрести основы профессии актера», — рассказал директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

Совместный проект национального цифрового провайдера и Волгоградского молодежного театра приурочен к Году театра в России и реализуется в регионе впервые.

Фото с официального сайта Волгоградского молодежного театра.