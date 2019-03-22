МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола

Телеком 22.03.2019 09:36
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22.03.2019 09:36
Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором ПАО «МегаФон» Геворком Вермишяном.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соглашение будет действовать до 2021 года. По его условиям, в ближайшие три года МегаФон будет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола.
Документ предусматривает совместную деятельность РФС и МегаФона по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.
«В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А МегаФон помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов. Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника — Чемпионата мира по футболу. МегаФон, выступив техническим партнёром «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков.
С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. МегаФон рад выступать телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола», — рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
«Российский футбольный союз и МегаФон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества. Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС.
МегаФон активно участвует в развитии футбола — спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии»,— отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
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