Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в Волгограде





Несколько человек пострадали в ДТП, случившемся сегодня днём в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, в 15:20 у остановки "503 квартал" столкнулись "Renault Logan" и маршрутная “ГАЗель”. Травмы получили трое пассажиров микроавтобуса: женщины 46 и 64 лет и 42-летний мужчина. Пострадали также водитель и пассажир легковушки - молодые люди 24 и 23 лет. Все пострадавшие госпитализированы. Информация об аварии уточняется.



