



«Сенсации» не произошло - после визита губернатора Волгоградской области в Москву и встречи с президентом России –отставки Андрея Бочарова не последовало. Как и не случилось начала весеннего «губернаторопада», который активно прогнозировался некоторыми московскими политологами и экспертами и транслировался региональными СМИ. Вместе с тем «отставную» тематику политологам бросать явно не хочется и, дабы отработать ее по полной, информационный фон этой повестки не утихает. Иначе как можно объяснить попытки найти скрытые смыслы и намеки во встрече главы государства и губернатора Волгоградской области и придать этому как можно больше негатива? Что выглядит довольно странно. Странно пытаться дать оценку того, о чем говорили Владимир Путин и Андрей Бочаров, если на этой встрече присутствовали только два человека.

И это при том, что за несколько часов до запланированного общения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о распорядке дня президента России, заявил, что «сегодня, 15 марта, президент РФ работает в Москве… У Владимира Путина сегодня день внутренних встреч и совещаний… Если говорить о публичных и открытых встречах, то сегодня Владимир Путин встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым».





Заметим, что после назначения президентом России Андрея Бочарова и.о. губернатора Волгоградской области и уже во время его руководства регионом в статусе избранного главы региона Владимир Путин регулярно встречался с ним, акцентируя внимание на той или иной проблематике. Стала не исключением и нынешняя встреча. Данный факт, как отметили главному редактору ИА «Высота 102» Сергею Трофимову в администрации президента, свидетельствует о том, что развитие ситуации в регионе поддерживается руководством страны и находится в зоне постоянного внимания федерального центра. «Какие еще вопросы затрагивали на этой встрече?» - главный редактор ИА «Высота 102» поинтересовался у собеседника в администрации президента.

Собеседник заметил: «Подобные встречи, как об этом могут рассказать тебе твои же коллеги, работающие в Кремле, как правило, состоят их двух частей – протокольной, для прессы, и закрытой, тет-а-тет. Но судя по хорошему настроению, с которым Андрей Бочаров выходил из кабинета президента, все прошло позитивно».

«Отмечу, находясь в Москве, созваниваясь с бывшими коллегами из ТАСС, центральных СМИ, с которыми работал в свое время в горячих точках и которые продолжают трудиться в органах власти, главредакторами, обозревателями в различных политических программах, по их оценке, в информационном поле, формирующемся вокруг предстоящих губернаторских выборов, встреча Владимира Путина с Андреем Бочаровым занимает неслучайное место, - комментирует Сергей Трофимов. - Во-первых, это можно рассматривать как положительный фактор. Владимир Путин как бы продемонстрировал поддержку и доверие губернатору, который, как известно, входит в кадровый резерв главы государства. И во-вторых, это дополнительный посыл противникам Бочарова – мол, уймитесь, не мешайте губернатору в реализации начатых серьезных долгосрочных программ, направленных не только на развитие Волгоградской области, но и страны в целом. Среди таких значимых проектов – строительство в регионе объездной магистрали, лечебно-консультационного центра Волгоградского областного онкологического диспансера, реанимация производственной площадки на базе «Химпрома» с участием иностранных инвесторов, возрождение завода «Красный Октябрь» и т.д.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию президента, встрече главы страны с Андреем Бочаровым предшествовали контакты с руководителем администрации президента Антоном Вайно и первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко, на которых рассматривался и обсуждался вопрос об участии Андрея Бочарова в предстоящих губернаторских выборах в качестве кандидата на пост главы субъекта. Как пояснили ИА «Высота 102» московские коллеги, предварительное рассмотрение претендентов на выборы руководителей регионов связано с приходом в АП Сергея Кириенко и неким противостоянием с его предшественником Вячеславом Володиным, который занимал аналогичную должность в аппарате Кремля. Кстати, этим обстоятельством, как рассказали информагентству собеседники, пытаются в сегодняшней ситуации воспользоваться как политические оппоненты отдельных губернаторов-«долгожителей», так и некоторые финансовые и олигархические структуры, растерявшие в разной степени былое влияние в том или ином регионе. Так, по словам источника на Старой Площади, начиная с осени прошлого года пороги администрации президента и, в частности, первого зама руководителя АП Сергея Кириенко обивают представители нефтяной компании «Лукойл». В частности, здесь часто видели Вадима Воробьева, первого вице-президента нефтяной компании в сопровождении других представителей НК. Они настойчиво предлагали несколько креатур из представителей «Лукойла» в качестве претендентов в кандидаты на кресло главы Волгоградской области. Одним из них назывался… 43-летний Михаил Лаврухин, ныне – работник аппарата НК «Лукойл», до недавнего времени занимавший пост заместителя гендиректора АО «РИТЭК» по управлению персоналом. Что о нем известно? Получивший первоначальное филологическое образование, он с 1999 по 2001 годы работал в пресс-службе администрации Волгоградской области, куда он пришел не без поддержки влиятельного на тот момент родственника и одного из замов губернатора. С 2001 по 2003 годы Михаил Лаврухин был заместителем председателя комитета по печати и информации, а затем продолжил свою работу в структурах «Лукойла». Так, он являлся заместителем гендиректора ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», а в 2006 году был избран депутатом Астраханского заксобрания. Интересно, что лоббисты этой креатуры в качестве «железного аргумента» использовали тот факт, что Михаил Лаврухин, мол, является…. уроженцем Волгоградской области. Видимо, расценивалось, что этого обстоятельства достаточно для того, чтобы претендовать на пост губернатора.





Давайте на минуту представим себе, что человек с такими «заслугами», за плечами которого, по сути, нет ни опыта, ни соответствующих знаний, возглавит Волгоградскую область. Что будет? Даже политические оппоненты Андрея Бочарова и те, кого явно не назовешь его сторонниками, признают, что область ждет провал и вытекающий из этого негатив. Чтобы вникнуть в повестку дня, понадобится, как минимум, год. При этом нетрудно представить, что бывшие чиновники, сегодня оказавшиеся не у дел, предпримут попытку возвратить утраченные позиции, бизнес, пользуясь неразберихой, которая непременно будет сопровождать смену власти. А передел сфер влияния, как считают в правоохранительных органах, может привести и к другим, более плачевным последствиям – возможным криминальным разборкам. Но точно одно – времени на продолжение начатых программ и реформ попросту не будет.

Ведь факт, что свою работу в качестве главы региона Андрей Бочаров начал с наступления на кланы и семейственность, и именно это обстоятельство его противники записали в «минус» новому губернатору. При Андрее Бочарове были вскрыты десятки коррупционных схем и многие из тех, кто набивал карманы за счет бюджетных средств, лишились источника своего благосостояния. И это не прошло бесследно для губернатора Волгоградской области, шаги которого по борьбе с извечным злом встретили сопротивление.

Напомним, в ночь на 16 ноября 2016 года неизвестные предприняли попытку поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. На сегодняшнее время в регионе продолжает работать группа следователей ФСБ из Москвы по расследованию обстоятельств этого происшествия. Уже известны имена участников и заказчиков данного преступления, среди которых, кстати, есть люди в погонах, и уже в ближайшее время вся информация по попытке поджога дома главы региона будет предана гласности.

И сегодня у Андрея Бочарова остается немало врагов из числа тех, кто долгие годы жил нечестными заработками, прикрываясь депутатскими мандатами и удостоверениями региональных органов исполнительной власти. Понятно, что губернатор Волгоградской области вызывает у них не только раздражение, но и неприкрытую ненависть. Ведь глава региона продолжает «рубить» криминальные узлы в различных сферах и бороться с теневой экономикой. Поэтому в ход идут различные формы в том числе информационных войн, дабы очернить деятельность главы региона. При этом ангажируются различного рода интернет-ресурсы, телеграмм-каналы, которыми руководят бывшие чиновники, муниципальные служащие, блогеры, кормившиеся с рук отправленных в досрочные отставки бывших губернаторов Анатолия Бровко и Сергея Боженова и их замов. Есть среди активных очернителей и так называемые «политические трупы», к примеру, Роман Гребенников, у которого было достаточно времени показать и доказать, насколько он может быть полезен региону. Не получилось. Зато получается «рисовать» картины о жизни в регионе исключительно в черных красках, мол, все плохо, все пропало.

Видимо, чувствует, что «ее поезд ушел» и еще один бывший мэр Волгограда, а ныне – депутат Госдумы, единоросска Ирина Гусева, которую с подачи вышеобозначенных ресурсов называют возможным претендентом в губернаторы, а точнее, в губернаторши Волгоградской области. Кстати, эту «новость» в администрации президента воспринимают с юмором. Здесь хорошо помнят скандальные «сексуально-политические» откровения тогда еще главы Волгограда, которые могли поставить крест на карьере бывшей чиновницы. Однако Ирина Гусева, если верить источникам информагентства, продолжает искать поддержки в том же «Лукойле» и, по некоторым сведениям, уже едва ли не видит себя главой Волгоградской области и даже «раздает» и «дарит» будущие должности своим знакомым. Или это не так?





Но волгоградцы видят реальные итоги работы губернатора Волгоградской области в течение пяти лет, что он руководит регионом. После встречи Андрея Бочарова с Владимиром Путиным съемочная группа «Высоты 102» провела видеоопрос жителей региона с просьбой оценить результаты руководства Андрея Бочарова областью. Большинство позитивно оценили «пятилетку» губернатора Андрея Бочарова. При этом вспоминая, в каком состоянии достался ему регион. Интересно, что волгоградцы не только давали оценку работе главы региона, но и озвучивали свои советы и предложения, среди которых был и посыл строже спрашивать с подчиненных и активно работать по созданию команды единомышленников. Опрос показал, одновременно люди понимают, что часть местной проблематики носит общероссийский характер – это касается повышения зарплат и пенсий.

Но жителей региона не обманешь – они видят дела, а не пустые обещания. Свидетельством тому служит тот факт, что сразу после встречи с президентом России Андрей Бочаров определил круг задач своим заместителям по разработке проектов по строительству многофункциональной детской больницы, молодежного центра, а также по усилению мер соцподдержки многодетным семьям по оплате коммунальных услуг. Губернатор Волгоградской области продолжает работать.

Повтор видеосюжета от 17 марта 2019 года.



