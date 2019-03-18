В Волжском легковушка врезалась в дерево, есть пострадавшие





Несколько человек пострадали в аварии, произошедшей сегодня в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около часа ночи у дома №17 по улице Логинова легковой автомобиль врезался в дерево. В ДТП получили травмы четыре человека - 18-летняя девушка, 19-летний парень и двое 20-летних молодых людей. Пострадавшие госпитализированы в больницу имени Фишера.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, по предварительным данным, 18-летний водитель “Chevrolet Lanos” не справился с управлением. Травмы получил сам водитель и трое его пассажиров.