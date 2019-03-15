В Волжском безработный рецидивист избил и ограбил пенсионерку

Происшествия 15.03.2019 14:59
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15.03.2019 14:59
Безработного ранее судимого волжанина задержали сотрудники полиции в Волжском по подозрению в разбое. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волжскому, нападение произошло в четверг вечером. 80-летняя женщина вышла из квартиры, чтобы вынести мусор. Но в подъезде на нее напал мужчина. Он вырвал из ее руки ключи от квартиры и, открыв дверь, втолкнул ее внутрь. Узнав, что денег в доме нет, он избил пожилую женщину. Угрожая ножом, злоумышленник забрал ее золотые сережки и сотовый телефон.
Однако далеко уйти мужчина не смог, полицейские задержали его во дворе соседнего дома. 60-летний мужчина сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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