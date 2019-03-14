



Несколько десятков сельхозрабочих-нелегалов задержали полицейские в Иловлинском и Городищенском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе рейда на сельхозугодиях вблизи поселка Авилово Иловлинского района были выявлены 230 иностранных граждан, 17 из которых трудились там нелегально. Еще 20 человек, не имевших права работать в России, жили в районе поселка Сакарка Городищенского района. В отношении задержанных составлены административные материалы по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Им грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, также их могут выдворить за пределы Российской Федерации.