Общество 14.03.2019 12:49
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14.03.2019 12:49
Несколько десятков сельхозрабочих-нелегалов задержали полицейские в Иловлинском и Городищенском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе рейда на сельхозугодиях вблизи поселка Авилово Иловлинского района были выявлены 230 иностранных граждан, 17 из которых трудились там нелегально. Еще 20 человек, не имевших права работать в России, жили в районе поселка Сакарка Городищенского района. В отношении задержанных составлены административные материалы по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Им грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, также их могут выдворить за пределы Российской Федерации.
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