Инвестиции в развитие: подземный парк рудника Гремячинского ГОКа пополнился новой техникой

Экономика 13.03.2019 13:21
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13.03.2019 13:21
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате в Волгоградской области продолжается проходка выработок рудника. В настоящее время протяженность выработок, расположенных на глубине 1150 метров, составляет более 8 километров.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, предназначенные для обустройства и ремонта подземных выработок машины компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приобретает у надежных поставщиков.
В 2019 году спущен в шахту и введен в эксплуатацию подземный автогрейдер. Созданный в одной из лучших мировых компаний автогрейдер разработан совместно со специалистами горной промышленности, имеющими многолетний опыт производства грейдеров для калийных рудников Европы. Это первоклассная машина для содержания и ремонта дорог и выработок как на поверхности, так и под землей в условиях ограниченного пространства.
Информация для любителей технических подробностей: имея высоту всего 1,80 метров и общую длину менее чем 7,40 метров без дополнительного оборудования, автогрейдер может эксплуатироваться даже в самых маленьких шахтах. Использование гидростатического полного привода позволяет машинисту плавно регулировать скорость движения на включенной передаче. Большой стартовый вращающий момент гарантирует максимальную тягу уже на низких скоростях и оборотах двигателя. Электрооборудование имеет максимальную степень защиты от внешних факторов. Система гидравлики обеспечивает оптимальную работу всех агрегатов, причем подача масла не зависит от нагрузки, что позволяет управлять всеми узлами гидросистемы одновременно и независимо друг от друга.
Обеспечение рудника Гремячинского ГОКа высокоэффективной подземной техникой – важное условие успешной работы всего подземного комплекса по добыче руды на Гремячинском ГОКе – строящемся предприятии компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.
Владелец компании известен как крупнейший в России частный инвестор в несырьевой сектор экономики. За десять лет Андрей Мельниченко вложил в развитие своих предприятий 17 миллиардов долларов.
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