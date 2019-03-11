Жителю Пакистана не дали вывезти из Волгограда малолетнюю дочь

Общество 11.03.2019 15:33
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11.03.2019 15:33
Гражданину Пакистана после развода с жительницей Волгограда не дали увезти свою пятилетнюю дочь на родину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, было решено оставить малолетнюю дочь жить вместе с мамой в Волгограде. Также по решению суда ее отец должен выплатить алименты в размере десяти региональных детских прожиточных минимумов.
Известно, что инициатором развода стала волгоградка. Она заявила, что по факту их брак прекратил существование - отношения с супругом прекратились, вместе хозяйство они не ведут. А ее супруг, который живет и работает у себя на родине, в воспитании дочери не участвует и не содержит своего ребенка.
Мужчина в свою очередь подал иск супруге, требуя, чтобы дочь жила вместе с ним в Пакистане. По его словам, девочка привязана к нему, а у него есть все возможности обеспечить своего ребенка. Районный суд встал на сторону матери. И решил не разбивать семью, так как здесь у девочки есть сводные братья и сестры. Правда, возможно, точку в этом деле ставить еще рано. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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