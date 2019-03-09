В Волгограде полицейские помогли спасти двухлетнего ребенка





Предотвратить трагедию и помочь спасти жизнь двухлетнему малышу смогли сотрудники ДПС лейтенант полиции Артем Плечистов и капитан полиции Дмитрий Глуходедов. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, днем 8 марта волгоградец с женой и внуком возвращались в город. По дороге внезапно ребенок потерял сознание, у мальчика остановилось дыхание. Бабушка с дедушкой поняли, что сами они не успеют довезти малыша до больницы. К счастью, неподалеку находился стационарный пост ДПС "Чапурниковский". Они обратились за помощью к полицейским. Быстро сориентировавшись в обстановке, стражи порядка на патрульной машине отвезли ребенка и его бабушку в "Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15". Там врачи оказали малышу помощь. Все закончилось благополучно, так как полицейские вовремя доставили к врачам мальчика, и сейчас его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Родные и близкие малыша отправили начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанту полиции Александру Кравченко благодарность его сотрудникам, которые вовремя помогли спасти ребенка.