В Волгограде полицейские помогли спасти двухлетнего ребенка

Общество 09.03.2019 12:19
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09.03.2019 12:19
Предотвратить трагедию и помочь спасти жизнь двухлетнему малышу смогли сотрудники ДПС лейтенант полиции Артем Плечистов и капитан полиции Дмитрий Глуходедов. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, днем 8 марта волгоградец с женой и внуком возвращались в город. По дороге внезапно ребенок потерял сознание, у мальчика остановилось дыхание. Бабушка с дедушкой поняли, что сами они не успеют довезти малыша до больницы. К счастью, неподалеку находился стационарный пост ДПС "Чапурниковский". Они обратились за помощью к полицейским. Быстро сориентировавшись в обстановке, стражи порядка на патрульной машине отвезли ребенка и его бабушку в "Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15". Там врачи оказали малышу помощь. Все закончилось благополучно, так как полицейские вовремя доставили к врачам мальчика, и сейчас его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Родные и близкие малыша отправили начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанту полиции Александру Кравченко благодарность его сотрудникам, которые вовремя помогли спасти ребенка.
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