В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»

Общество 05.03.2019 12:31
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05.03.2019 12:31
В ООО «Управление отходами-Волгоград» - смена руководства. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, возглавил компанию регоператора в сфере обращения с ТКО Сергей Галкин, который являлся заместителем гендиректора. В компании регоператора пока не комментируют перестановки, в адрес ООО «Управление отходами-Волгоград» направлен редакционный запрос с просьбой пояснить причины смены руководства и ухода с должности гендиректора Рудольфа Цаберта.
Между тем, по данным информагентства, Рудольф Цаберт покинул свой пост в связи с проблемами со здоровьем, которые возникли у него в начале года. Бывший гендиректор так и остался неизвестным для публики человеком. На инспекционных выездах по контролю за работой регоператора с главой Волгограда Виталием Лихачевым компанию представляли его заместители – Алексей Савенков и Сергей Галкин.
К слову, еще одна отставка чиновника, отвечающего за мусорную реформу, которую уже называют "проформой", произошла и в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Так, свой пост покинула Вера Стрельникова, начальник отдела организации обращения с ТКО.
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