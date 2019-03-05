Общество

В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»

Общество 05.03.2019 12:31
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05.03.2019 12:31


В ООО «Управление отходами-Волгоград» - смена руководства. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, возглавил компанию регоператора в сфере обращения с ТКО Сергей Галкин, который являлся заместителем гендиректора. В компании регоператора пока не комментируют перестановки, в адрес ООО «Управление отходами-Волгоград» направлен редакционный запрос с просьбой пояснить причины смены руководства и ухода с должности гендиректора Рудольфа Цаберта. 
Между тем, по данным информагентства, Рудольф Цаберт покинул свой пост в связи с проблемами со здоровьем, которые возникли у него в начале года. Бывший гендиректор так и остался неизвестным для публики человеком. На инспекционных выездах по контролю за работой регоператора  с главой Волгограда Виталием Лихачевым компанию представляли его заместители – Алексей Савенков и Сергей Галкин. 
К слову, еще одна отставка чиновника, отвечающего  за мусорную реформу, которую уже называют "проформой",  произошла и в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Так, свой пост покинула Вера Стрельникова, начальник отдела организации обращения с ТКО. 

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