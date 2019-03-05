Провожающий похитил телефон из поезда Волгоград-Санкт-Петербург

Происшествия 05.03.2019 11:16
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05.03.2019 11:16
Подозреваемый в краже сотового телефона из плацкартного вагона поезда Волгоград-Санкт-Петербург задержан сотрудниками транспортной полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, воришкой оказался 39-летний местный житель. Установлено, что он зашел в вагон на станции в Волгограде в качестве провожающего. Здесь он обратил внимание на оставленный на верхнем пассажирском месте без присмотра сотовый телефон. Воспользовавшись отсутствием проводника, подозреваемый совершил хищение чужого имущества, чем нанес владельцу материальный ущерб в сумме 12 тысяч 300 рублей. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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