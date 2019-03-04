Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогоде

Общество 04.03.2019 19:00
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04.03.2019 19:00
Сложные погодные условия ожидаются сегодня и завтра в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщили ИА “Высота 102” , со ссылкой на данные Гидрометцентра, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на дорогах возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров, а также мокрый снег и понижение температуры воздуха до 0 градусов. Ветер может усилиться до 18 м/с. Уже сейчас на трассах региона дежурит более полусотни единиц дорожной техники.
Контролировать дорожную обстановку помогают точки метео- и видеонаблюдения. Специалисты рекомендуют водителям быть бдительными, избегать резких маневров, и выбирать скоростной режим по погоде, а также просят не мешать работе спецтехники.
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