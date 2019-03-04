Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогоде





Сложные погодные условия ожидаются сегодня и завтра в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщили ИА “Высота 102” , со ссылкой на данные Гидрометцентра, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на дорогах возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров, а также мокрый снег и понижение температуры воздуха до 0 градусов. Ветер может усилиться до 18 м/с. Уже сейчас на трассах региона дежурит более полусотни единиц дорожной техники.