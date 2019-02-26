Общество 26.02.2019 11:52
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26.02.2019 11:52
Заместитель главы администрации Тракторозаводского района Волгограда привлечен к административной ответственности за нарушение ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», сообщает ИА «Высота 102». Постановлением мирового судьи чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. По информации судебного органа, получив обращение гражданина, замглавы района не направил это обращение либо его копию в установленный законом семидневный срок в отдел полиции для проведения соответствующей проверки по фактам, изложенным в обращении, не относящимся к компетенции администрации района, что является правонарушением.
Чиновник пытался оспорить постановление мирового судьи, однако безуспешно
Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в порядке подачи жалобы на вступившее в законную силу решение.
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